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  • 14.06, 01:07

    Единственное видео реального боя Брюса Ли набрало 7,5 млн просмотров

    4 комментария
    Единственное видео реального боя Брюса Ли набрало 7,5 млн просмотров

    Единственное видео реального боя Брюса Ли набрало 7,5 млн просмотров

    Единственное видео реального боя Брюса Ли набрало 7,5 млн просмотров
  • Фото: Beerdy - Bruce Lee Central/ youtube.com

    • В Интернет выложили единственную видеозапись реального боя Брюса Ли, проведенного по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Ролик посмотрели более 7,5 млн раз.

    Как пишет Daily Mail, партнером Брюса Ли по поединку, видеозапись которого выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central, выступил ученик знаменитого мастера единоборств Тэд Вонг. В настоящее время он продолжает преподавать восточные единоборства в США.

    В описании говорится, что эти видеокадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли. Бойцы выступали в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. При этом подчеркивется, что Брюс Ли «предпочитал сражаться голыми руками».

    С момента публикации 11 июня видеоролик собрал более 7,5 млн просмотров.


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