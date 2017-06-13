Под Краснодаром пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

В результате ДТП в Краснодарском крае с участием грузовика и микроавтобуса госпитализированы три человека.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в результате столкновения «КамАЗа» с пассажирским микроавтобусом Mercedes пострадали 3 человека. Они госпитализированы.
Авария произошла в районе станицы Темижбекской. В результате ДТП Mercedes опрокинулся. В момент столкновения в микроавтобусе находились водитель и 17 пассажиров. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Авария произошла в районе станицы Темижбекской. В результате ДТП Mercedes опрокинулся. В момент столкновения в микроавтобусе находились водитель и 17 пассажиров. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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