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  • 13.06, 23:36

    Под Краснодаром пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

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    Под Краснодаром пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

    Под Краснодаром пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком

    В результате ДТП в Краснодарском крае с участием грузовика и микроавтобуса госпитализированы три человека.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, в результате столкновения «КамАЗа» с пассажирским микроавтобусом Mercedes пострадали 3 человека. Они госпитализированы.

    Авария произошла в районе станицы Темижбекской. В результате ДТП Mercedes опрокинулся. В момент столкновения в микроавтобусе находились водитель и 17 пассажиров. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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