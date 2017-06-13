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  • 13.06, 22:05

    Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами России

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    Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами России

    Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами России

    Баскетболисты столичного ЦСКА переиграли «Химки» и стали победителями финальной серии Единой лиги ВТБ.

    Третий матч серии, проходивший в Подмосковье, закончился со счетом 95:72 (34:12, 22:22, 23:18, 16:20) в пользу армейцев.

    Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали Нандо Де Коло и Кори Хиггинс. Они набрали 20 и 18 очков соответственно. У «Химок» 17 очков набрал Алексей Швед.

    Таким образом, счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу ЦСКА.

    ЦСКА в 24-й раз в истории стал чемпионом России и в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ.


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