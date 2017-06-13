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  • 13.06, 22:05

    Министр обороны Германии пообещала говорить с Россией «с позиции силы»

    1 комментарий

    Министр обороны Германии пообещала говорить с Россией «с позиции силы»

    Министр обороны Германии пообещала говорить с Россией «с позиции силы»

    Германия выступает за разумные отношения с Россией, но строить их она намерена «с позиции силы».

    С таким заявлением выступила во вторник министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне в Страсбурге. Министру был задан вопрос о том, как Германия оценивает «исходящую от России угрозу», передает РИА Новости.

    Урсула фон дер Ляйен: «Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров. Конфликты должны решаться только за столом переговоров и никак иначе».

    Отношения России с НАТО и вообще странами Запада испортились после событий на Украине в 2014 году. США и их союзники ввели санкции против РФ, а Североатлантический альянс приостановил взаимодействие с Москвой. Недавно МИД РФ охарактеризовал отношения России с НАТО как самые худшие со времен холодной войны. При этом подчеркивалось, что эти негативные тенденции — не выбор России, а результат «многолетней деструктивной линии блока, нацеленной на безоглядное достижение военно-политического доминирования в европейских и мировых делах».

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