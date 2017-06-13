Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям

Воспитанника петербургского центра реабилитации ластоногих по кличке Крошик заметили на берегу Ладожского озера.

Нерпенок провел под присмотром зоологов два года и не сразу захотел возвращаться в дикую природу.



И вот спустя три недели после «выпускного» он вновь вышел к людям. Как утверждают очевидцы, Крошик был предельно мил и даже разрешил себя погладить.



Просмотрев видеозапись, специалисты пришли к выводу, что он несильно потерял в весе, а значит научился самостоятельно охотиться. Однако зоологов по-прежнему волнует привязанность ладожского зверя к людям.