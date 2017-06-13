Морские дьяволы
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  • 13.06, 22:05
    Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям. Ленинградская область, Санкт-Петербург, животные, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям

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    Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям

    Выпущенный в Ладогу нерпенок вернулся к людям

      Воспитанника петербургского центра реабилитации ластоногих по кличке Крошик заметили на берегу Ладожского озера.

      Нерпенок провел под присмотром зоологов два года и не сразу захотел возвращаться в дикую природу.

      И вот спустя три недели после «выпускного» он вновь вышел к людям. Как утверждают очевидцы, Крошик был предельно мил и даже разрешил себя погладить.

      Просмотрев видеозапись, специалисты пришли к выводу, что он несильно потерял в весе, а значит научился самостоятельно охотиться. Однако зоологов по-прежнему волнует привязанность ладожского зверя к людям.

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