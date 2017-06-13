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  • 13.06, 22:05

    Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России

    15 комментариев

    Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России

    Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России

    В посольстве России в США сообщили, что впервые за четверть века не получили от американских дипломатов поздравления с Днем России.

    Представитель посольства РФ в США Николай Лахонин подтвердил РИА Новости, что поздравления от американской стороны не было.

    Николай Лахонин: «Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами».

    День России — государственный праздник, который ежегодно на протяжении последних 25 лет отмечается в стране 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

    Отметим, что и в Москве, и в Вашингтоне признают: в настоящее время российско-американские отношения — едва ли не худшие за всю историю.

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