Вашингтон впервые за 25 лет не поздравил Москву с Днем России

В посольстве России в США сообщили, что впервые за четверть века не получили от американских дипломатов поздравления с Днем России.
Представитель посольства РФ в США Николай Лахонин подтвердил РИА Новости, что поздравления от американской стороны не было.
Николай Лахонин: «Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами».
День России — государственный праздник, который ежегодно на протяжении последних 25 лет отмечается в стране 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Отметим, что и в Москве, и в Вашингтоне признают: в настоящее время российско-американские отношения — едва ли не худшие за всю историю.
Николай Лахонин: «Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами».
День России — государственный праздник, который ежегодно на протяжении последних 25 лет отмечается в стране 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Отметим, что и в Москве, и в Вашингтоне признают: в настоящее время российско-американские отношения — едва ли не худшие за всю историю.
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