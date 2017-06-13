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  • 13.06, 22:05

    Опасные заключенные расстреляли охранников и сбежали в США

    2 комментария
    • Фото: twitter.com
    Опасные заключенные расстреляли охранников и сбежали в США

    Опасные заключенные расстреляли охранников и сбежали в США

    Опасные заключенные расстреляли охранников и сбежали в США
  • Фото: twitter.com

    • В штате Джорджия ищут опасных заключенных, совершивших побег.

    Во время транспортировки в автобусе 43-летний Донни Расселл Роу и 24-летний Рики Дюбоа атаковали охранников, а потом один из заключенных застрелил двоих офицеров. После этого злоумышленники скрылись.

    Власти предупредили, что беглецы очень опасны. Они вооружены пистолетами Glock, которые отобрали у охраны. Злоумышленники могут передвигаться на похищенном Honda Civic, передает ABC News.

    Один из беглецов отбывал пожизненный срок за вооруженный грабеж. Второй был осужден за аналогичное преступление.

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