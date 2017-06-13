Опасные заключенные расстреляли охранников и сбежали в США

В штате Джорджия ищут опасных заключенных, совершивших побег.
Во время транспортировки в автобусе 43-летний Донни Расселл Роу и 24-летний Рики Дюбоа атаковали охранников, а потом один из заключенных застрелил двоих офицеров. После этого злоумышленники скрылись.
Власти предупредили, что беглецы очень опасны. Они вооружены пистолетами Glock, которые отобрали у охраны. Злоумышленники могут передвигаться на похищенном Honda Civic, передает ABC News.
Один из беглецов отбывал пожизненный срок за вооруженный грабеж. Второй был осужден за аналогичное преступление.
Власти предупредили, что беглецы очень опасны. Они вооружены пистолетами Glock, которые отобрали у охраны. Злоумышленники могут передвигаться на похищенном Honda Civic, передает ABC News.
Один из беглецов отбывал пожизненный срок за вооруженный грабеж. Второй был осужден за аналогичное преступление.
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