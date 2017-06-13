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  • 13.06, 22:05

    Ученые назвали главных переносчиков смертельных инфекций

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    Ученые назвали главных переносчиков смертельных инфекций

    Ученые назвали главных переносчиков смертельных инфекций

    Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк) выяснили, что летучие мыши являются переносчиками смертельных коронавирусных инфекций.

    Специалисты исследовали более 12 тысяч летучих мышей, 3,4 тысячи грызунов и 3,5 тысячи обезьян в 20 странах Южной и Центральной Африки и Азии. У подопытных взяли образцы мочи, фекалий и слюны и отправили на генетический анализ.

    Результаты исследований показали, что почти 10% подопытных летучих мышей — носители коронавируса. У других животных этот показатель достигал всего лишь 0,2%, сообщает сайт Dni.Ru.

    Коронавирусы вызывают у человека и других млекопитающих тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Вспышка этого вируса случилась в Китае в 2002 году, далее SARS распространился в 27 странах. Заболевание унесло жизни 774 человек. В 2012 году во время эпидемии коронавирусной инфекции в Саудовской Аравии погибли 640 человек.

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