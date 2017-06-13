В России появились автоматы по продаже интернет-лайков

В России начали появляться автоматы по продаже лайков, и виртуальное сообщество озаботилось — как к этому относиться? Что это — способ привлечь рекламодателей или просто утешить себя?

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Сам автомат для Москвы не новость — его собратья уже давно печатают всем желающим фото из соцсетей. Но сделать эти самые фото более популярными — такого у нас еще не было. 100 лайков — 50 рублей. То есть 50 копеек «сердечко». Сервис пока правда тестовый и все время подвисает. Работает так: заходим в свой аккаунт, выбираем нужное фото и оплачиваем. Все как в интернет-магазине, но вместо новой сумочки или телефона покупаешь одобрение — интересно, кстати, чье? Разработчики уверяют — лайки ставит не компьютерная программа, а реальные люди, которые получают за это баллы внутри системы.



Это уже давно большой бизнес. О том, что лайки — это валюта, даже сериалы снимают. Чем больше лайков, тем больше аудитория, а значит, тем дороже ее можно продать. Эксперты, впрочем, говорят — грамотный рекламодатель фальшивые лайки узнает сразу.



Сам Instagram с накрутками борется: три года назад сервис за ночь удалил миллионы фальшивых аккаунтов. И вот совпадение — Ким Кардашьян в ту же ночь потеряла 1,3 млн подписчиков, Рианна — 1,2 млн, а рэпер Эйкон и вовсе больше половины всех фолловеров. И звезды первой величины, как оказалось, накручивают. Но обычным людям, ничего не продающим, всё это зачем? Исследование американских ученых показало: увидеть под своим фото лайк — это как мороженное съесть или деньги найти — мозгу в одних и тех местах приятно.



Разработчики автомата говорят — деньги они делают на печати фото, а «продажные сердечки» — не более чем шутка. Хотя задумать есть над чем: человек, ставящий лайки сам себе — что бы про него сказал Зигмунд Фрейд?



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.

