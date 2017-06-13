Медведев потребовал решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе

На Северном Кавказе нужно срочно решать проблему дефицита школ, такую задачу сегодня поставил Дмитрий Медведев во Владикавказе.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание во Владикавказе. Премьер отметил, что там сейчас более 7 тысяч школьников вынуждены учиться в третью смену. Чтобы исправить ситуацию, в этом году из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей. Но этого недостаточно — нужно в четыре раза больше.



Перед совещанием премьер посетил новую общеобразовательную школу, Академию вольной борьбы и филармонию, которая открылась после капитального ремонта. Экскурсию по зданию провел Валерий Гергиев. Для гостей дали небольшой концерт: музыканты исполнили этюд Шопена, русские и осетинские песни.