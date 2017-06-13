Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 20:34
    Медведев потребовал решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе. Владикавказ, Медведев, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Медведев потребовал решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе

    комментировать

    Медведев потребовал решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе

    Медведев потребовал решить проблему нехватки школ на Северном Кавказе

      На Северном Кавказе нужно срочно решать проблему дефицита школ, такую задачу сегодня поставил Дмитрий Медведев во Владикавказе.

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание во Владикавказе. Премьер отметил, что там сейчас более 7 тысяч школьников вынуждены учиться в третью смену. Чтобы исправить ситуацию, в этом году из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей. Но этого недостаточно — нужно в четыре раза больше.

      Перед совещанием премьер посетил новую общеобразовательную школу, Академию вольной борьбы и филармонию, которая открылась после капитального ремонта. Экскурсию по зданию провел Валерий Гергиев. Для гостей дали небольшой концерт: музыканты исполнили этюд Шопена, русские и осетинские песни.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru