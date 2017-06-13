Путин посвятил вечер подготовке к прямой линии

Сегодняшний день Владимир Путин также посвятил подготовке к «Прямой линии», которая состоится в четверг в полдень.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства делает «апгрейд» информации: освежает статистические данные, общается с министрами и руководителями агентств.
#cмотрюлинию. А после дневных новостей в четверг на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
#cмотрюлинию. А после дневных новостей в четверг на НТВ выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении. Делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире нашей программы.
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