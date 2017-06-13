Собянин назвал несанкционированную акцию на Тверской «подлой провокацией»

Сергей Собянин раскритиковал инициаторов несогласованной акции на Тверской улице в центре Москвы.
Столичный градоначальник подчеркнул, что только чудом никто не пострадал, и напомнил, что в этот момент в центре Москвы находились около 270 тыс. человек, решивших отметить День России.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал. Нам всем повезло, что обошлось без крови».
Также Собянин заявил, что сотрудники полиции и ОМОН действовали правильно и профессионально. По словам мэра, другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, 12 июня на Тверской улице собрались протестующие, которые решили отказаться от участия в согласованной акции на Академика Сахарова. Как сообщили в МВД, акция на Тверской собрала около 4,5 тыс. человек, несколько десятков были задержаны.
Не обошлось и без инцидентов. В частности, один из участников распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. В результате он получил ожог глаз. Злоумышленник был задержан.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал. Нам всем повезло, что обошлось без крови».
Также Собянин заявил, что сотрудники полиции и ОМОН действовали правильно и профессионально. По словам мэра, другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, 12 июня на Тверской улице собрались протестующие, которые решили отказаться от участия в согласованной акции на Академика Сахарова. Как сообщили в МВД, акция на Тверской собрала около 4,5 тыс. человек, несколько десятков были задержаны.
Не обошлось и без инцидентов. В частности, один из участников распылил из баллончика слезоточивый газ в глаза сотруднику ОМОН. В результате он получил ожог глаз. Злоумышленник был задержан.
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