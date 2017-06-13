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  • 13.06, 20:35
    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии катарский кризис. Катар, Путин, Саудовская Аравия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии катарский кризис

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    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии катарский кризис

    Путин обсудил с королем Саудовской Аравии катарский кризис

      Сегодня Владимир Путин говорил по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

      Как сообщает пресс-служба Кремля, президент и монарх обсудили развитие двустороннего сотрудничества с учетом итогов недавней поездки в Москву саудовского наследного принца.

      Также шла речь о ситуации вокруг Катара. Главы государств отметили, что она не способствует объединению усилий, направленных на борьбу с терроризмом и урегулирование сирийского конфликта.

      Напомним, 5 июня ряд стран, в том числе Саудовская Аравия, разорвали с Катаром дипломатические отношения.

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