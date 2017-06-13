ООН раскритиковала ситуацию с правами человека на Украине

За три года конфликта в Донбассе погибли больше 10 тысяч человек, ранения получили около 24 тысяч.
Такие данные приведены в новом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека, посвященном ситуации на Украине.
Документ опубликовали на сайте организации, а также представили в Женеве и в Киеве. Особое внимание авторы доклада уделили отсутствию прогресса в расследовании массовых убийств на Майдане и в Одессе. В документе подчеркивается, что к ответственности до сих пор никого не привлекли, а в случае с трагедией в Доме профсоюзов действия властей выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости, говорится в докладе.
Документ опубликовали на сайте организации, а также представили в Женеве и в Киеве. Особое внимание авторы доклада уделили отсутствию прогресса в расследовании массовых убийств на Майдане и в Одессе. В документе подчеркивается, что к ответственности до сих пор никого не привлекли, а в случае с трагедией в Доме профсоюзов действия властей выглядят избирательными и свидетельствуют о возможной предвзятости, говорится в докладе.
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