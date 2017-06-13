Признанному виновным в мошенничестве экс-главе ФСИН Реймеру грозит 9 лет тюрьмы

Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал виновным в мошенничестве бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера. Ключевой эпизод в этом громком деле — закупка электронных браслетов, которая, как следует из материалов, принесла Реймеру и его сообщникам почти полтора миллиарда рублей.
В этом уголовном деле 133 тома. Хотя Замоскворецкий суд уже признал Александра Реймера и двух его заместителей виновными в мошенничестве, оглашение собственно приговора может затянуться на несколько дней. Слишком много материалов и ущерб, причиненный государству, велик. Почти 3,5 миллиарда рублей.
Вся эта скандальная браслетная история началась в 2010-м. Тогда Федеральная служба исполнения наказаний начала использовать электронные устройства для слежения за теми, кто находился под домашним арестом. Прочный браслет на ноге подавал сигнал тревоги на центральный пульт, если «подопечный» выходил из дома, пытался этот самый браслет снять или сломать.
По версии следствия, Александр Реймер не стал устраивать открытый тендер на производство и закупку браслетов. Все сделали по-тихому. Разместили заказ в подведомственном предприятии «Центр информационно-технического обеспечения ФСИН», у которого даже собственных станков не было. В итоге устройства начали штамповать в Самаре, в компании «Мета», где работали заключенные. Приборы получились некачественными, часто ломались, сбоили. При это Реймер и его замы закупали эти браслеты за государственный счет по очень выгодной для себя цене — в десять раз дороже.
За два года государство переплатило около 3 миллиардов. Директор фирмы «Мета», утверждал, что Реймер еще и требовал «откат» — 10%. И предприниматель якобы лично привозил Реймеру 140 миллионов рублей, прямо в служебный кабинет. Прокуратура затребовала для главного фигуранта 9 лет заключения, а для его замов Криволапова и Определенова — 6 и 7 лет соответственно. И штрафы от 800 тысяч до миллиона рублей. Что касается возмещения ущерба, то оно будет рассматривается в другом суде.
Приговор по делу Реймера изложен на 450 страницах. И у судьи сегодня просто не хватило сил, чтобы их прочитать. Даже подсудимые, утомленные монотонным речитативом, казалось, не слушали, что там говорит судья. Заседание продолжится завтра, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Вся эта скандальная браслетная история началась в 2010-м. Тогда Федеральная служба исполнения наказаний начала использовать электронные устройства для слежения за теми, кто находился под домашним арестом. Прочный браслет на ноге подавал сигнал тревоги на центральный пульт, если «подопечный» выходил из дома, пытался этот самый браслет снять или сломать.
По версии следствия, Александр Реймер не стал устраивать открытый тендер на производство и закупку браслетов. Все сделали по-тихому. Разместили заказ в подведомственном предприятии «Центр информационно-технического обеспечения ФСИН», у которого даже собственных станков не было. В итоге устройства начали штамповать в Самаре, в компании «Мета», где работали заключенные. Приборы получились некачественными, часто ломались, сбоили. При это Реймер и его замы закупали эти браслеты за государственный счет по очень выгодной для себя цене — в десять раз дороже.
За два года государство переплатило около 3 миллиардов. Директор фирмы «Мета», утверждал, что Реймер еще и требовал «откат» — 10%. И предприниматель якобы лично привозил Реймеру 140 миллионов рублей, прямо в служебный кабинет. Прокуратура затребовала для главного фигуранта 9 лет заключения, а для его замов Криволапова и Определенова — 6 и 7 лет соответственно. И штрафы от 800 тысяч до миллиона рублей. Что касается возмещения ущерба, то оно будет рассматривается в другом суде.
Приговор по делу Реймера изложен на 450 страницах. И у судьи сегодня просто не хватило сил, чтобы их прочитать. Даже подсудимые, утомленные монотонным речитативом, казалось, не слушали, что там говорит судья. Заседание продолжится завтра, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
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