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  • 13.06, 20:35

    Сборная Ирана стала третьим участником ЧМ-2018

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    Сборная Ирана стала третьим участником ЧМ-2018

    Сборная Ирана стала третьим участником <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Иранские футболисты переиграли соперников из Узбекистана и гарантировали себе участие в чемпионате мира в России.

    Встреча 8-го тура группового этапа азиатской квалификации, проходившая в Тегеране, закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    Одним из главных героев матча стал нападающий «Ростова» Сердар Азмун. На 23-й минуте он забил гол, а на 88-й — отдал результативную передачу Мехди Тареми.

    Таким образом, иранцы набрали 20 очков и обеспечили себе первое место в группе.

    Отметим, что первыми отобраться на ЧМ-2018 смогли бразильцы. Россия получила право принять участие в турнире без отбора как страна-организатор.

    Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.

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