Такси помогут Минфину сэкономить 11 млн рублей

Министерство финансов сокращает расходы из бюджета на обеспечение служебными автомобилями с помощью приложений Uber и «Яндекс.Такси».
Татьяна Нестеренко, первый замминистра финансов: «У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума».
Как отмечает «Интерфакс», скорее всего, эти деньги удастся сэкономить в 2017 году, поскольку на заседании комитета по бюджету и налогам замминистра говорила о поправках в бюджет на текущий год.
Ранее сообщалось, что компания «Ростелеком» планирует создать аналог Uber и «Яндекс.Такси», в котором выбор транспорта у пользователей будет больше.
Как отмечает «Интерфакс», скорее всего, эти деньги удастся сэкономить в 2017 году, поскольку на заседании комитета по бюджету и налогам замминистра говорила о поправках в бюджет на текущий год.
Ранее сообщалось, что компания «Ростелеком» планирует создать аналог Uber и «Яндекс.Такси», в котором выбор транспорта у пользователей будет больше.
Комментарии