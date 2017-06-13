В центре Перми на полном ходу вспыхнул элитный BMW: видео

Интернет-пользователи обсуждают видео, на котором запечатлено возгорание автомобиля BMW прямо в центре Перми.

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Герой ролика — пермский стритрейсер. Его элитная иномарка загорелась на полном ходу прямо в центре города.



Очевидцы ДТП сняли поистине «горячие» кадры. На них видно, как из-под капота синего BMW вырывается мощное пламя. При этом шофер, которому сигналят все проезжающие мимо, продолжает давить на газ. Но, видимо, в салоне становится невыносимо жарко, и водитель все-таки остановливается. На помощь ему бросаются автомобилисты с огнетушителями.



Пламя потушили довольно быстро. Сам водитель огненной иномарки не пострадал. Экспертам еще предстоит установить причину возгорания и оценить ущерб.