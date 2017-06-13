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  • 13.06, 19:03
    Особенные яхтсмены поднимают паруса на берегах Невы. Санкт-Петербург, инвалиды, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Особенные яхтсмены поднимают паруса на берегах Невы

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    Особенные яхтсмены поднимают паруса на берегах Невы

    Особенные яхтсмены поднимают паруса на берегах Невы

      В Петербурге открылась Всероссийская спартакиада по адаптивному парусному спорту.

      Это важнейший старт для спортсменов с ментальными отклонениями. Соревнования являются отборочным этапом на Специальную олимпиаду, которая пройдет в 2019 году в Абу-Даби. Среди атлетов — чемпионы прошлых лет, участники игр в Пекине и Лос-Анджелесе.

      Но есть среди ребят и те, кто только начинает спортивную карьеру. Сегодня они сдали 17 тестов. Это упражнения на знание теории и умение ориентироваться в пространстве. Таким образом подготовка к большому плаванию начинается на суше. Имена яхтсменов, завоевавших право войти в сборную России, будут известны 16 июня по завершении соревнований.

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