Особенные яхтсмены поднимают паруса на берегах Невы

В Петербурге открылась Всероссийская спартакиада по адаптивному парусному спорту.

Это важнейший старт для спортсменов с ментальными отклонениями. Соревнования являются отборочным этапом на Специальную олимпиаду, которая пройдет в 2019 году в Абу-Даби. Среди атлетов — чемпионы прошлых лет, участники игр в Пекине и Лос-Анджелесе.



Но есть среди ребят и те, кто только начинает спортивную карьеру. Сегодня они сдали 17 тестов. Это упражнения на знание теории и умение ориентироваться в пространстве. Таким образом подготовка к большому плаванию начинается на суше. Имена яхтсменов, завоевавших право войти в сборную России, будут известны 16 июня по завершении соревнований.