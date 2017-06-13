МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе и сильном ветре

Вечером во вторник москвичей ожидают гроза, дождь и сильный ветер, сообщили в столичном главке МЧС.
Из сообщения МЧС: «В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 года ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12–17 м/с».
По данным МЧС, за это время в столице может выпасть от 6 до 15 мм осадков.
Спасатели также напомнили, что сильные порывы ветра могут разрушить линии электропередачи, повалить деревья, широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции. Молнии при грозе могут повредить объекты, не оборудованные громоотводами. На дорогах возможны заторы, повреждение автомобилей и травмирование людей.
Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве. Синоптики объяснили, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дни температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. В последние два рабочих дня ожидается всего 14 градусов тепла. Ситуация улучшится в выходные, в субботу потеплеет до 22 градусов, а в воскресенье — до 24 градусов.
По данным МЧС, за это время в столице может выпасть от 6 до 15 мм осадков.
Спасатели также напомнили, что сильные порывы ветра могут разрушить линии электропередачи, повалить деревья, широкоформатные и слабо укрепленные рекламные конструкции. Молнии при грозе могут повредить объекты, не оборудованные громоотводами. На дорогах возможны заторы, повреждение автомобилей и травмирование людей.
Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве. Синоптики объяснили, что над Москвой разместился очередной циклон, который принес прохладу и дожди на всю неделю. В ближайшие дни температура воздуха в столице среднем не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 21 градуса. В последние два рабочих дня ожидается всего 14 градусов тепла. Ситуация улучшится в выходные, в субботу потеплеет до 22 градусов, а в воскресенье — до 24 градусов.
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