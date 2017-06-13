Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани

Скульптор Александр Аполлонов погиб при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае.
Автокатастрофа произошла в районе станицы Северской. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, при повороте не пропустила Lada Priora.
В результате погиб 69-летний скульптор, ехавший в отечественной машине. 57-летний водитель и еще один пассажир Lada были госпитализированы. Водитель Chevrolet обратилась за медпомощью на следующий день после ДТП, сообщает РИА Новости.
Александр Аполлонов — знаменитый скульптор и заслуженный художник РФ. Среди его произведений — ансамбль-памятник маршалу Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, памятник императрице Екатерине Великой в Краснодаре, монументальная композиция «Морская слава России» (Новороссийск), памятники Высокому в Приэльбрусье и Симферополе.
В результате погиб 69-летний скульптор, ехавший в отечественной машине. 57-летний водитель и еще один пассажир Lada были госпитализированы. Водитель Chevrolet обратилась за медпомощью на следующий день после ДТП, сообщает РИА Новости.
Александр Аполлонов — знаменитый скульптор и заслуженный художник РФ. Среди его произведений — ансамбль-памятник маршалу Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, памятник императрице Екатерине Великой в Краснодаре, монументальная композиция «Морская слава России» (Новороссийск), памятники Высокому в Приэльбрусье и Симферополе.
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