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  • 13.06, 19:03

    Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани

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    • Фото: Журавлев Иван / ТАСС
    Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани

    Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани

    Знаменитый скульптор Александр Аполлонов стал жертвой ДТП на Кубани
  • Фото: Журавлев Иван / ТАСС

    • Скульптор Александр Аполлонов погиб при столкновении двух автомобилей в Краснодарском крае.

    Автокатастрофа произошла в районе станицы Северской. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управлявшая Chevrolet, при повороте не пропустила Lada Priora.

    В результате погиб 69-летний скульптор, ехавший в отечественной машине. 57-летний водитель и еще один пассажир Lada были госпитализированы. Водитель Chevrolet обратилась за медпомощью на следующий день после ДТП, сообщает РИА Новости.

    Александр Аполлонов — знаменитый скульптор и заслуженный художник РФ. Среди его произведений — ансамбль-памятник маршалу Жукову, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, памятник императрице Екатерине Великой в Краснодаре, монументальная композиция «Морская слава России» (Новороссийск), памятники Высокому в Приэльбрусье и Симферополе.

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