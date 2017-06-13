Чемпионы NBA отказались встречаться с Трампом в Белом доме

Игроки баскетбольного клуба Golden State Warriors, победившие в финальном матче Национальной баскетбольной ассоциации, приняли коллективное решение и отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом.
Об отказе победителей от аудиенции в Белом доме написал в Twitter репортер New York Daily News Шон Кинг.
Шон Кинг, журналист: «Команда единодушно высказалась за то, чтобы пропустить поход в Белый дом к Трампу».
Встречи победителей спортивных лиг с действующим президентом страны — традиция, которая давно установилась в США. В апреле, например, лидер США в Белом доме чествовал игроков «Нью-Ингленда», которые одержали победу в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.
Шон Кинг, журналист: «Команда единодушно высказалась за то, чтобы пропустить поход в Белый дом к Трампу».
The Golden State Warriors voted unanimously to skip their entire visit to Donald Trump’s White House.— Shaun King (@ShaunKing) 13 июня 2017 г.
As woke as any team in sports.
Встречи победителей спортивных лиг с действующим президентом страны — традиция, которая давно установилась в США. В апреле, например, лидер США в Белом доме чествовал игроков «Нью-Ингленда», которые одержали победу в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.
Комментарии