Чемпионы NBA отказались встречаться с Трампом в Белом доме

The Golden State Warriors voted unanimously to skip their entire visit to Donald Trump’s White House.



As woke as any team in sports. — Shaun King (@ShaunKing) 13 июня 2017 г.

Об отказе победителей от аудиенции в Белом доме написал в Twitter репортер New York Daily News Шон Кинг., журналист: «Команда единодушно высказалась за то, чтобы пропустить поход в Белый дом к Трампу».Встречи победителей спортивных лиг с действующим президентом страны — традиция, которая давно установилась в США. В апреле, например, лидер США в Белом доме чествовал игроков «Нью-Ингленда», которые одержали победу в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.