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  • 13.06, 19:03

    Чемпионы NBA отказались встречаться с Трампом в Белом доме

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    Чемпионы NBA отказались встречаться с Трампом в Белом доме

    Чемпионы NBA отказались встречаться с Трампом в Белом доме

    Игроки баскетбольного клуба Golden State Warriors, победившие в финальном матче Национальной баскетбольной ассоциации, приняли коллективное решение и отказались встречаться с президентом США Дональдом Трампом.

    Об отказе победителей от аудиенции в Белом доме написал в Twitter репортер New York Daily News Шон Кинг.

    Шон Кинг, журналист: «Команда единодушно высказалась за то, чтобы пропустить поход в Белый дом к Трампу».




    Встречи победителей спортивных лиг с действующим президентом страны — традиция, которая давно установилась в США. В апреле, например, лидер США в Белом доме чествовал игроков «Нью-Ингленда», которые одержали победу в финальном матче плей-офф Национальной футбольной лиги.

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