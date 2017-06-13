Театральный сезон в питерской «Молодежке» завершается пьесой Островского

«Без вины виноватых» покажут в музыкальном сопровождении и на стыке жанров мелодрамы и комедии.

Молодежный театр на Фонтанке закрыл сезон на большой сцене премьерой по пьесе Островского «Без вины виноватые». Андрей Андреев представил одну из любимых зрителями пьес драматурга в концепции «театр в театре».



При этом постановка балансирует на грани двух жанров — мелодрамы и комедии. Именно так была написана пьеса в XIX веке и именно так, по словам режиссера, и следует рассматривать ее сегодня.



В этой сценической версии Кручинина и Муров продолжают любить друг друга спустя годы. Эти роли достались ведущим артистам театра Екатерине Унтиловой и Валерию Кухарешину. «Без вины виноватые» идут в сопровождении живой музыки. Ее автор, он же исполнитель Андрей Пирог на протяжении всего спектакля играет на рояле.