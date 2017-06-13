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  • 13.06, 19:03
    Театральный сезон в питерской «Молодежке» завершается пьесой Островского. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Театральный сезон в питерской «Молодежке» завершается пьесой Островского

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    Театральный сезон в питерской «Молодежке» завершается пьесой Островского

    Театральный сезон в питерской «Молодежке» завершается пьесой Островского

      «Без вины виноватых» покажут в музыкальном сопровождении и на стыке жанров мелодрамы и комедии.

      Молодежный театр на Фонтанке закрыл сезон на большой сцене премьерой по пьесе Островского «Без вины виноватые». Андрей Андреев представил одну из любимых зрителями пьес драматурга в концепции «театр в театре».

      При этом постановка балансирует на грани двух жанров — мелодрамы и комедии. Именно так была написана пьеса в XIX веке и именно так, по словам режиссера, и следует рассматривать ее сегодня.

      В этой сценической версии Кручинина и Муров продолжают любить друг друга спустя годы. Эти роли достались ведущим артистам театра Екатерине Унтиловой и Валерию Кухарешину. «Без вины виноватые» идут в сопровождении живой музыки. Ее автор, он же исполнитель Андрей Пирог на протяжении всего спектакля играет на рояле.

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