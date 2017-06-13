Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к украинским властям с призывом не унижаться перед НАТО.
По мнению Савченко, вместо того, чтобы унижаться перед Альянсом и просить о вступлении в организацию, Украине нужно самостоятельно создавать сильную армию, передает сайт «Комсомольской правды». Савченко также отметила, что страна должна вступить в НАТО как равноправный партнер.
Надежда Савченко: «Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО, не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер».
закрепляет стремление Украины вступить НАТО в качестве главного приоритета внешней политики. Согласно документу, Киев намерен углублять сотрудничество с НАТО «с целью приобретения членства в этой организации».
Надежда Савченко: «Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО, не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер».
закрепляет стремление Украины вступить НАТО в качестве главного приоритета внешней политики. Согласно документу, Киев намерен углублять сотрудничество с НАТО «с целью приобретения членства в этой организации».
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