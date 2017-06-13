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  • 13.06, 19:03

    Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

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    Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

    Савченко призвала Украину не унижаться перед НАТО

    Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к украинским властям с призывом не унижаться перед НАТО.

    По мнению Савченко, вместо того, чтобы унижаться перед Альянсом и просить о вступлении в организацию, Украине нужно самостоятельно создавать сильную армию, передает сайт «Комсомольской правды». Савченко также отметила, что страна должна вступить в НАТО как равноправный партнер.

    Надежда Савченко: «Пока члены Североатлантического альянса не предоставляют согласия на вступление Украины в НАТО, не нужно унижаться и просить. Нужно делать сильной свою армию и вступать в НАТО как равноправный партнер».

    Ранее Савченко не поддержала законопроект, который закрепляет стремление Украины вступить НАТО в качестве главного приоритета внешней политики. Согласно документу, Киев намерен углублять сотрудничество с НАТО «с целью приобретения членства в этой организации».

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