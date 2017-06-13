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  • 13.06, 19:03
    Режиссер-документалист рассказал о музыкальном гении Олега Каравайчука. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Режиссер-документалист рассказал о музыкальном гении Олега Каравайчука

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    Режиссер-документалист рассказал о музыкальном гении Олега Каравайчука

    <nobr>Режиссер-документалист</nobr> рассказал о музыкальном гении Олега Каравайчука

      Накануне годовщины смерти петербургского композитора журналисты НТВ встретились с режиссером Сергеем Ландо, который снял фильм о Каравайчуке. При этом несколько десятков часов уникального архива не вошли в картину и ждут своего часа.

      Сегодня исполнился год с тех пор, как не стало великого затворника. 13 июня 2016-го ушел из жизни петербургский композитор Олег Каравайчук — эпатажный, скандальный, исключительно талантливый.

      Большую часть жизнь он прожил в полном одиночестве в поселке Комарово. Сейчас его дом стоит закрытым. Сразу после смерти Каравайчука появились слухи, что наследие петербургского гения утрачивается, личные вещи исчезают.

      Спустя год журналисты НТВ встретились с человеком, который не только хранит уникальные материалы, но и планирует сделать их достоянием общественности. Режиссер-документалист Сергей Ландо в 2002 году снял фильм «Гений места», главным героем которого стал Олег Каравайчук.

      Снимать гениального музыканта продолжили и после этой работы. Сейчас у режиссера есть 30-часовой архив, который он мечтает показать без купюр.

      Сергей Ландо, режиссер документального кино: «В музыке Каравайчука существует петербургский дух. Если он не хочет играть с открытым лицом, он надевает на голову наволочку и говорит, что хочет отсечь от себя всё окружение и сосредоточиться на музыке. Бессмысленно подходить к нему и говорить: „«Олег Николаевич, нам нужны материалы, снимите наволочку»“. Он пошлет к черту в лучшем случае.

      Тут важна интуиция, важно, в какой момент снимать. Он же играл час, а мне нужно максимум десять минут. В какой-то момент он здесь что-то нащупывает, мелодии еще нет, она только рождается. Ты еще не знаешь, что будет, но уже чувствуешь, что здесь нужно нажимать на кнопку записи».

      Подробнее — в видеоматериале.

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