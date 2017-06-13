Частный дом престарелых в Петербурге банкротят из-за несуществующей двери

В Кировском районе уникальный реабилитационный центр фактически доведен до банкротства непосильной арендной платой за помещение. Ставка аренды могла бы быть меньше, если бы не входная дверь с улицы, которая есть только на бумаге.

У реабилитационного центра на улице Новостроек трехмиллионные долги. Договор аренды 600 с лишним квадратных метров заканчивается 15 июня. Если до этого времени уникальное социальное учреждение не расплатится, заключение нового соглашения может оказаться под большим вопросом.



Проблемы у владелицы центра по уходу за инвалидами и пожилыми людьми возникли из-за дверей в подъезд. Они существуют лишь на бумаге, в кадастровом плане, но это существенно влияет на арендную ставку, увеличивая сумму платежа примерно на 20 процентов.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, видавшая виды железная дверь явно не открывалась многие годы. Но само ее существование наводит на мысль: почему бы не открыть замки и не использовать выход. Тут важная юридическая деталь: еще в 2008 году существование проходов между нежилыми и жилыми помещениями (а это подъезд многоквартирного дома), запрещено.



Окончательно заложить проемы от центра даже потребовали в МЧС. Теперь на месте одного как бы выхода — туалет, вместо другого — кладовая. Однако пересчитать арендную ставку в комитете имущественных отношений отказались, и две арбитражные инстанции встали на сторону чиновников.



Мол, бизнесмен Вера Соловьёва подписывала акт приема-передачи и была знакома с помещением. Но она уверяет: предварительно осмотреть его не дали. Чиновники торопили и настаивали: всё в надлежащем состоянии, берите, пока дают.



В результате и обоснованность ремонта, на который, по словам предпринимательницы, ушло около шести миллионов рублей, под сомнением. Зачесть ли его в счет долгов, в КИО пока тоже не решили.



Вера Соловьёва, руководитель реабилитационного центра: «Если бы они или их родственники были бы в нашем центре, они так же формально отнесли бы к вопросу, не принимая никакого участия».



Пусть и не столь эмоциональные, но вопросы к чиновникам в связи с этой историей появились и у городского бизнес-омбудсмена. Учитывать или нет социальную ориентированность — конечно, дело хозяйское. Но вот считать по повышенной ставке за несуществующие входы — это уж извините.



Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге: «Есть решение суда, которое сдерживает принятие обратного решения. Либо КИО примет решение самостоятельно, либо предприниматель снова уже будет вынуждена обращаться за перерасчетом при поддержке адвокатской компании».



Вступились за реабилитационный центр и в городской прокуратуре. Это крайне редкий случай, когда надзорное ведомство даже после судебных решений всё же обозначает свое видение проблемы.



Павел Червяков, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Санкт-Петербурга: «Мы направили информационное письмо в комитет, для того чтобы председатель комитета обратил внимание на данную ситуацию с учетом того, что это всё-таки социально ориентированный вид предпринимательской деятельности».



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