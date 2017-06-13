Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 17:34

    «Мегафон» восстановил работу после сбоя

    комментировать

    «Мегафон» восстановил работу после сбоя

    «Мегафон» восстановил работу после сбоя

    В компании «Мегафон» заявили, что смогли восстановить работу сети.

    Как сообщили в компании, сейчас все сервисы работают в нормальном режиме.

    При этом в «Мегафоне» подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.

    Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%. Голосовая связь, смс и мобил…

    Опубликовано МегаФон 13 июня 2017 г.

    Ранее сегодня стало известно, что клиенты «Мегафона» в Москве и нескольких других городах столкнулись со сложностями при звонках. Сбой в сети «Мегафона» затронул и абонентов ее дочернего ООО «Скартел» (бренд Yota).

    Таким образом, произошел уже второй за месяц сбой в работе сотового оператора. Первый произошел 19 мая, его назвали самым крупным в истории компании. Абоненты «Мегафона» и Yota остались без голосовой связи и доступа в Интернет. Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru