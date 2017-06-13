«Мегафон» восстановил работу после сбоя

В компании «Мегафон» заявили, что смогли восстановить работу сети.
Как сообщили в компании, сейчас все сервисы работают в нормальном режиме.
При этом в «Мегафоне» подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.
Ранее сегодня стало известно, что клиенты «Мегафона» в Москве и нескольких других городах столкнулись со сложностями при звонках. Сбой в сети «Мегафона» затронул и абонентов ее дочернего ООО «Скартел» (бренд Yota).
сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона».
При этом в «Мегафоне» подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.
Сеть «МегаФона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%. Голосовая связь, смс и мобил…Опубликовано МегаФон 13 июня 2017 г.
Ранее сегодня стало известно, что клиенты «Мегафона» в Москве и нескольких других городах столкнулись со сложностями при звонках. Сбой в сети «Мегафона» затронул и абонентов ее дочернего ООО «Скартел» (бренд Yota).
сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафона».
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