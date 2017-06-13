ЕС рассмотрит введение санкций против Чехии, Польши и Венгрии

Еврокомиссия начала расследование против стран, которые отказываются принимать беженцев.
Дело против Чехии, Польши и Венгрии открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, говорится в коммюнике ЕК.
Заседание ЕК будет проходить в несколько этапов: сначала определяется, нарушает ли страна-член нормы Евросоюза, затем следует официальное уведомление. Если государство не приведет политику в соответствие с заключением в назначенный срок, дело уйдет в суд.
наотрез отказались и в Чехии. А премьер Венгрии обвинил Евросоюз в «открытой поддержке террористов».
Заседание ЕК будет проходить в несколько этапов: сначала определяется, нарушает ли страна-член нормы Евросоюза, затем следует официальное уведомление. Если государство не приведет политику в соответствие с заключением в назначенный срок, дело уйдет в суд.
наотрез отказались и в Чехии. А премьер Венгрии обвинил Евросоюз в «открытой поддержке террористов».
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