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  • 13.06, 17:34

    ЕС рассмотрит введение санкций против Чехии, Польши и Венгрии

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    ЕС рассмотрит введение санкций против Чехии, Польши и Венгрии

    ЕС рассмотрит введение санкций против Чехии, Польши и Венгрии

    Еврокомиссия начала расследование против стран, которые отказываются принимать беженцев.

    Дело против Чехии, Польши и Венгрии открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, говорится в коммюнике ЕК.

    Заседание ЕК будет проходить в несколько этапов: сначала определяется, нарушает ли страна-член нормы Евросоюза, затем следует официальное уведомление. Если государство не приведет политику в соответствие с заключением в назначенный срок, дело уйдет в суд.

    В Варшаве уже заявили, что Польша готова отстаивать в суде свое право не принимать беженцев. Ранее от переселенцев наотрез отказались и в Чехии. А премьер Венгрии обвинил Евросоюз в «открытой поддержке террористов».

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