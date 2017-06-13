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  • 13.06, 17:33
    Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа

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    Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа

    Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа

    Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа

      Представители Демократической партии США записали пародию на похвалы в адрес главы государства Дональда Трампа.

      Пародия была записана после того, как Дональд Трамп впервые после инаугурации собрал в Белом доме кабинет министров в полном составе.

      Тон заседанию задал вице-президент Майкл Пенс. Он долго и пафосно благодарил Трампа за возможность служить Америке. В благодарностях президенту рассыпались и другие чиновники.

      Это зрелище не оставило равнодушным лидера демократов Чака Шумера. Сенатор заметил, что Трамп слишком уж падок на лесть и выложил в сеть видеоролик — пародию на главу Белого дома.

      На кадрах видео Чак Шумер задает коллегам вопросы: «Люси, как наше вчерашнее шоу?», «Мишель, моя прическа нормально выглядит сегодня?», а в ответ слышит похвалы: «Вы были великолепны!», «Прекрасная прическа, ни у кого нет лучше!» и «Я просто в восторге, что получил шанс восхвалять вас!».

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