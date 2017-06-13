Кукушка и петух: демократы записали пародию на похвалы в адрес Трампа

Представители Демократической партии США записали пародию на похвалы в адрес главы государства Дональда Трампа.

Пародия была записана после того, как Дональд Трамп впервые после инаугурации собрал в Белом доме кабинет министров в полном составе.



Тон заседанию задал вице-президент Майкл Пенс. Он долго и пафосно благодарил Трампа за возможность служить Америке. В благодарностях президенту рассыпались и другие чиновники.



Это зрелище не оставило равнодушным лидера демократов Чака Шумера. Сенатор заметил, что Трамп слишком уж падок на лесть и выложил в сеть видеоролик — пародию на главу Белого дома.



На кадрах видео Чак Шумер задает коллегам вопросы: «Люси, как наше вчерашнее шоу?», «Мишель, моя прическа нормально выглядит сегодня?», а в ответ слышит похвалы: «Вы были великолепны!», «Прекрасная прическа, ни у кого нет лучше!» и «Я просто в восторге, что получил шанс восхвалять вас!».



