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  • 13.06, 17:34
    В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео. мосты, обрушение, Эквадор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео

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    В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео

    В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео

    В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео

      Десятки людей рухнули в реку с подвесного моста, не выдержавшего их тяжести.

      Подвесной мост буквально ушел из-под ног находившихся на нем людей, которые пришли посмотреть на гонки на плотах по реке.

      Зрителей оказалось так много, что канаты не выдержали и оборвались. Обошлось без погибших, но 23 человека, в том числе семь детей, получили травмы.

      Местные жители говорят, что, будь в реке больше воды, жертв вряд ли удалось бы избежать.

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