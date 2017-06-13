В Эквадоре подвесной мост рухнул в реку вместе с людьми: видео

Десятки людей рухнули в реку с подвесного моста, не выдержавшего их тяжести.
Подвесной мост буквально ушел из-под ног находившихся на нем людей, которые пришли посмотреть на гонки на плотах по реке.
Зрителей оказалось так много, что канаты не выдержали и оборвались. Обошлось без погибших, но 23 человека, в том числе семь детей, получили травмы.
Местные жители говорят, что, будь в реке больше воды, жертв вряд ли удалось бы избежать.
Зрителей оказалось так много, что канаты не выдержали и оборвались. Обошлось без погибших, но 23 человека, в том числе семь детей, получили травмы.
Местные жители говорят, что, будь в реке больше воды, жертв вряд ли удалось бы избежать.
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