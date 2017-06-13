Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.06, 17:33

    Юрий Чайка проверит, как исполняется продуктовое эмбарго

    комментировать

    Юрий Чайка проверит, как исполняется продуктовое эмбарго

    Юрий Чайка проверит, как исполняется продуктовое эмбарго

    Президент России Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов и соглашений, которые касаются запрета на импорт фруктов и овощей. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря, ответственным назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.

    Проверки коснутся ряда других мероприятий, направленных на импортозамещение. Так, Счетная палата до 31 декабря оценит, насколько эффективно используются федеральные ресурсы, которые выделяются на эти цели.

    В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, говорится, что строгое соблюдение эмбарго должно поддержать производство российской сельхозпродукции. Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что для развития внутренней отрасли производства томатов потребуется не менее трех лет.

    Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции ряда стран после референдума в Крыму. Власти и бизнес рассматривают запрет как возможность развития российского сельского хозяйства.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru