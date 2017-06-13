Юрий Чайка проверит, как исполняется продуктовое эмбарго

Президент России Владимир Путин поручил проверить соблюдение законов и соглашений, которые касаются запрета на импорт фруктов и овощей. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря, ответственным назначен генеральный прокурор Юрий Чайка.
Проверки коснутся ряда других мероприятий, направленных на импортозамещение. Так, Счетная палата до 31 декабря оценит, насколько эффективно используются федеральные ресурсы, которые выделяются на эти цели.
В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, говорится, что строгое соблюдение эмбарго должно поддержать производство российской сельхозпродукции. Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что для развития внутренней отрасли производства томатов потребуется не менее трех лет.
Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции ряда стран после референдума в Крыму. Власти и бизнес рассматривают запрет как возможность развития российского сельского хозяйства.
В документе, размещенном на официальном сайте Кремля, говорится, что строгое соблюдение эмбарго должно поддержать производство российской сельхозпродукции. Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что для развития внутренней отрасли производства томатов потребуется не менее трех лет.
Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции ряда стран после референдума в Крыму. Власти и бизнес рассматривают запрет как возможность развития российского сельского хозяйства.
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