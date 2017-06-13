Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов

Основателю сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрию Белойвану предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным Следственного комитета России, Юрий Белойван, который фактически и руководил сетью «Тарас Бульба», не заплатил 650 млн рублей налогов, не отразив в декларациях реальную сумму доходов. Сейчас Белойван находится под подпиской о невыезде.



Ранее Следственный комитет уже инкриминировал лицам из руководства «Тараса Бульбы» уклонение от налогов на 112 миллионов.



