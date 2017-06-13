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  • 13.06, 17:34
    Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов. деловые новости, налоги и пошлины, рестораны и кафе. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов

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    Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов

    Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов

      Основателю сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрию Белойвану предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

      По данным Следственного комитета России, Юрий Белойван, который фактически и руководил сетью «Тарас Бульба», не заплатил 650 млн рублей налогов, не отразив в декларациях реальную сумму доходов. Сейчас Белойван находится под подпиской о невыезде.

      Ранее Следственный комитет уже инкриминировал лицам из руководства «Тараса Бульбы» уклонение от налогов на 112 миллионов.

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