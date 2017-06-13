Основателя ресторанов «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от налогов

Основателю сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрию Белойвану предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным Следственного комитета России, Юрий Белойван, который фактически и руководил сетью «Тарас Бульба», не заплатил 650 млн рублей налогов, не отразив в декларациях реальную сумму доходов. Сейчас Белойван находится под подпиской о невыезде.
Ранее Следственный комитет уже инкриминировал лицам из руководства «Тараса Бульбы» уклонение от налогов на 112 миллионов.
Ранее Следственный комитет уже инкриминировал лицам из руководства «Тараса Бульбы» уклонение от налогов на 112 миллионов.
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