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  • 13.06, 17:33

    На Украине на торги выставили поход в театр с 27-летней замминистра энергетики

    3 комментария
    На Украине на торги выставили поход в театр с <nobr>27-летней</nobr> замминистра энергетики

    На Украине на торги выставили поход в театр с 27-летней замминистра энергетики

    На Украине на торги выставили поход в театр с <nobr>27-летней</nobr> замминистра энергетики
  • Фото: Nataliya Boyko /facebook.com

    • Поход в театр с замминистра энергетики Украины Натальей Бойко выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro.

    На сайте госзакупок Украины появился лот — поход в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Натальей Бойко. Аукцион проходит в в рамках благотворительного аукциона «Месяц доброты».

    Стартовая цена похода в театр с симпатичной чиновницей — 100 гривен (3,8 доллара).

    «Заместитель министра присоединилась к акции „Месяц доброты“ и приглашает в театр. Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций», — сообщается на сайте ProZorro.

    Ранее на благотворительные торги на электронной площадке был выставлен завтрак с юной украинской красоткой — замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — те же 3,8 доллара.

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