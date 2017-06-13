На Украине на торги выставили поход в театр с 27-летней замминистра энергетики

Поход в театр с замминистра энергетики Украины Натальей Бойко выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro.
На сайте госзакупок Украины появился лот — поход в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Натальей Бойко. Аукцион проходит в в рамках благотворительного аукциона «Месяц доброты».
Стартовая цена похода в театр с симпатичной чиновницей — 100 гривен (3,8 доллара).
«Заместитель министра присоединилась к акции „Месяц доброты“ и приглашает в театр. Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций», — сообщается на сайте ProZorro.
был выставлен завтрак с юной украинской красоткой — замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — те же 3,8 доллара.
Стартовая цена похода в театр с симпатичной чиновницей — 100 гривен (3,8 доллара).
«Заместитель министра присоединилась к акции „Месяц доброты“ и приглашает в театр. Наталья Бойко — львовянка и настоящая ценительница театрального искусства — подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет прекрасных эмоций», — сообщается на сайте ProZorro.
был выставлен завтрак с юной украинской красоткой — замглавы МВД Украины Анастасией Деевой, стартовая цена — те же 3,8 доллара.
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