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  • 13.06, 17:34
    СМИ: Ливия следила за манчестерским террористом и сообщала о нем Великобритании. Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: Ливия следила за манчестерским террористом и сообщала о нем Великобритании

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    СМИ: Ливия следила за манчестерским террористом и сообщала о нем Великобритании

    СМИ: Ливия следила за манчестерским террористом и сообщала о нем Великобритании

      Власти Ливии несколько месяцев вели слежку за манчестерским террористом Салманом Абеди и передавали сведения о нем Великобритании.

      В деле о расследовании взрыва «Манчестер-арене» появились новые подробности. Власти Ливии рассказали журналистам, что следили за террористом Салманом Абеди и передавали сведения о нем в Великобританию. По их данным, теракт в Манчестере готовился несколько месяцев.

      Как сообщил телеканал ВВС, в правоохранительных органах Ливии утверждают, что Абеди готовился к теракту с декабря прошлого года. У Ливии были сведения и о его контактах в Великобритании, где террорист приобретал компоненты для бомбы. Родственников Абеди задержали и допрашивают. По информации британских СМИ, брат уже признался, что вместе с Салманом вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ еще в 2015 году.

      Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.

      Ответственность взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.

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