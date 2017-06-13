СМИ: Ливия следила за манчестерским террористом и сообщала о нем Великобритании

Власти Ливии несколько месяцев вели слежку за манчестерским террористом Салманом Абеди и передавали сведения о нем Великобритании.
В деле о расследовании взрыва «Манчестер-арене» появились новые подробности. Власти Ливии рассказали журналистам, что следили за террористом Салманом Абеди и передавали сведения о нем в Великобританию. По их данным, теракт в Манчестере готовился несколько месяцев.
Как сообщил телеканал ВВС, в правоохранительных органах Ливии утверждают, что Абеди готовился к теракту с декабря прошлого года. У Ливии были сведения и о его контактах в Великобритании, где террорист приобретал компоненты для бомбы. Родственников Абеди задержали и допрашивают. По информации британских СМИ, брат уже признался, что вместе с Салманом вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ еще в 2015 году.
Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.
Ответственность взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.
Как сообщил телеканал ВВС, в правоохранительных органах Ливии утверждают, что Абеди готовился к теракту с декабря прошлого года. У Ливии были сведения и о его контактах в Великобритании, где террорист приобретал компоненты для бомбы. Родственников Абеди задержали и допрашивают. По информации британских СМИ, брат уже признался, что вместе с Салманом вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ еще в 2015 году.
Взрыв на стадионе «Манчестер-арена» прогремел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами атаки смертника стали 22 человека, 75 получили ранения.
Ответственность взяла запрещенная в России группировка «Исламское государство». Исполнителем теракта оказался британский гражданин, родившийся в семье ливийских беженцев.
Комментарии