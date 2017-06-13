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  • 13.06, 17:34

    Продюсер Расторгуева рассказал, почему артист не вышел на сцену в Туле

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    Продюсер Расторгуева рассказал, почему артист не вышел на сцену в Туле

    Продюсер Расторгуева рассказал, почему артист не вышел на сцену в Туле

    Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев почувствовал себя плохо еще в Москве, поэтому не выезжал в Тулу, чтобы отыграть праздничный концерт в День России.

    Продюсер Николая Расторгуева подтвердил, что лидер группы «Любэ» не приезжал на концерт в Тулу — ему стало плохо еще в Москве, передает РИА Новости.

    Из сообщения продюсерского центра Игоря Матвиенко: «Концерт группы „Любэ“, состоявшийся в Туле 12 июня, прошел без участия солиста Николая Расторгуева. Причиной случившемуся явилось плохое самочувствие артиста до самого концерта. По состоянию здоровья Николай Расторгуев не смог выехать из Москвы в Тулу. Остальные музыканты группы „Любэ“, выехавшие на саундчек заранее, уже находились в Туле и впоследствии отыграли концерт в сопровождении тульского музыкального ансамбля ФСО „Славяне“ и артиста Сергея Лукьянчикова».

    Ранее жители Тулы возмущались в соцсетях, что лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вовсе не планировал приезжать на концерт, который анонсировали организаторы. Многие горожане, узнав об отсутствии звезды, ушли с концерта.

    Сам Николай Расторгуев сегодня объяснил, что не смог выйти на сцену из-за возрастной аритмии, поблагодарил поклонников «за проявленную заботу, волнение и переживание» по поводу его самочувствия и сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.


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