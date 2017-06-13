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  • 13.06, 16:03

    У офиса банка в центре Москвы произошла перестрелка

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    У офиса банка в центре Москвы произошла перестрелка

    У офиса банка в центре Москвы произошла перестрелка

    Московские полицейские разыскивают двоих вооруженных мужчин, которые устроили стрельбу у здания банка в центре столицы.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, стрельба произошла у офиса банка в районе дома №7 в Казачьем переулке в Москве.

    Участники перестрелки скрылись с места происшествия на атомобиле. Сообщается, что они вооружены и могут быть опасны для окружающих. Полиция объявила план «Перехват».

    Другие подробности произошедшего пока не известны. Официальных комментариев не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

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