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  • 13.06, 16:03

    В Госдуме предложили ограничить допустимое число кошек в квартире

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    В Госдуме предложили ограничить допустимое число кошек в квартире

    В Госдуме предложили ограничить допустимое число кошек в квартире

    Норматив, устанавливающий предельное количество животных, которых будет разрешено содержать в квартире определенной площади, может появиться в России.

    «Кошачий» и «собачий» нормативы могут быть рассмотрены в рамках законопроекта «Об ответственном обращении с животными». «Мы должны определить, что такое хорошо, а что такое плохо при содержании животных», — отметил в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

    Владимир Панов, зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «Есть крайность, когда есть 50 животных, проживающих в одной квартире, что нарушает права других жителей. Нормы будут разработаны подзаконными актами, это будут ветеринарные нормы, которые определят, например, что кошке необходимо такое-то количество квадратных метров, и это необходимый метраж для проживания, который будет обеспечивать ее потребности».

    По словам Панова, имея эти нормы, «можно будет посчитать предельное количество кошек или собак, которые могут находиться в одной квартире».

    Также законодатели предлагают запретить в России передвижные цирки, зоопарки, океанариумы и дельфинарии, использование краснокнижных животных для фотографирования на пляжах. Впервые будет прописан правовой статус приютов для животных, а волонтерам и защитникам животных будет дано право контролировать их работу. Также предлагается ввести правовое определение понятия «жестокое обращение с животными».

    Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был принят в первом чтении еще в 2011 году. Второе, основное чтение должно было состояться завтра, 14 июня, однако в связи с большим объемом поправок его решили отложить на неделю.

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