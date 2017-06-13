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  • 13.06, 16:03

    В Подмосковье женщина отрубила голову 83-летнему сожителю

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    В Подмосковье женщина отрубила голову 83-летнему сожителю

    В Подмосковье женщина отрубила голову <nobr>83-летнему</nobr> сожителю

    Жительницу Тверской области подозревают в убийстве сожителя в подмосковном Волоколамске.

    По данным следствия, 28-летняя женщина вместе со своим 83-летним сожителем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина набросилась на сожителя и несколько раз ударила его ножом и кухонным топориком для разделки мяса по лицу и шее. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

    Убедившись, что мужчина мертв, преступница отрубила ему голову и выбросила ее в загон для свиней в хозяйственной пристройке к дому. Так она пыталась скрыть следы преступления.

    Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

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