В Подмосковье женщина отрубила голову 83-летнему сожителю

Жительницу Тверской области подозревают в убийстве сожителя в подмосковном Волоколамске.
По данным следствия, 28-летняя женщина вместе со своим 83-летним сожителем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Женщина набросилась на сожителя и несколько раз ударила его ножом и кухонным топориком для разделки мяса по лицу и шее. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Убедившись, что мужчина мертв, преступница отрубила ему голову и выбросила ее в загон для свиней в хозяйственной пристройке к дому. Так она пыталась скрыть следы преступления.
Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Убедившись, что мужчина мертв, преступница отрубила ему голову и выбросила ее в загон для свиней в хозяйственной пристройке к дому. Так она пыталась скрыть следы преступления.
Сейчас подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
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