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  • 13.06, 16:03

    В Башкирии пьяная школьница получила страшные ожоги, делая селфи

    1 комментарий

    В Башкирии пьяная школьница получила страшные ожоги, делая селфи

    В Башкирии пьяная школьница получила страшные ожоги, делая селфи

    В городе Янаул (Башкирия) 16-летнюю местную жительницу ударило током, когда она пыталась сделать эффектную фотографию на цистерне.

    Инцидент произошел накануне, 12 июня, днем на железнодорожной станции. Для того, чтобы сделать селфи, нетрезвая девушка забралась на цистерну грузового поезда, но получила удар током.

    Пострадавшая была госпитализирована с ожогом почти 90% поверхности тела. Сейчас она находится в реанимации.

    Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, по факту произошедшего проводится проверка. Родителей девушки могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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