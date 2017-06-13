Нижегородский автомобилист догнал и задавил оскорбившего его школьника

В Нижегородской области задержан
23-летний мужчина, сбивший обидевшего его подростка.
Инцидент произошел в районе поселка Первомайский Городецкого района. Между несовершеннолетним велосипедистом и водителем ВАЗ-21150 произошел конфликт. После этого мужчина догнал школьника на проселочной дороге и сбил своего обидчика.
В результате 16-летний подросток был госпитализирован с многочисленными травмами.
Виновник ДТП задержан. В отношении него возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в нижегородском управлении СК.
В результате 16-летний подросток был госпитализирован с многочисленными травмами.
Виновник ДТП задержан. В отношении него возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в нижегородском управлении СК.
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