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  • 13.06, 16:03

    Нижегородский автомобилист догнал и задавил оскорбившего его школьника

    1 комментарий

    Нижегородский автомобилист догнал и задавил оскорбившего его школьника

    Нижегородский автомобилист догнал и задавил оскорбившего его школьника

    В Нижегородской области задержан 23-летний мужчина, сбивший обидевшего его подростка.

    Инцидент произошел в районе поселка Первомайский Городецкого района. Между несовершеннолетним велосипедистом и водителем ВАЗ-21150 произошел конфликт. После этого мужчина догнал школьника на проселочной дороге и сбил своего обидчика.

    В результате 16-летний подросток был госпитализирован с многочисленными травмами.

    Виновник ДТП задержан. В отношении него возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в нижегородском управлении СК.

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