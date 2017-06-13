В Уфе стритрейсер с непристегнутым ребенком пытался уйти от полиции

Сегодня в сводки ГИБДД вновь попал тот самый нарушитель, который
когда-то подрезал на дороге начальника ГИБДД Башкортостана. Тогда офицер задержал его лично. На этот раз автохам-рецидивист пренебрег сразу несколькими пунктами ПДД.
Экипажу дорожно-постовой службы пришлось преследовать стритрейсера. Мужчина не подчинился требованию инспекторов и попытался уйти от погони. Впрочем, у него это не вышло.
Владимир Севастьянов, командир полка ГИБДД управления МВД России по г. Уфе: «В ходе задержания выяснилось, что за рулем данного автомобиля находился сам гражданин Сухов, будучи лишенным водительского удостоверения. Кроме того, в этом автомобиле находился ребенок, который перевозился без специального детского удерживающего устройства».
Стоит сказать, что в автопарке Анвара Сухова — несколько дорогих автомобилей. Каждая из этих элитных иномарок с «красивыми» номерами не раз попадала в поле зрения сотрудников ДПС за различные нарушения. На этот раз стритрейсер пополнил коллекцию штрафов. В ближайшее время в суде рассмотрят уголовное дело, которое ранее возбудили в отношении Сухова — это как раз тот самый эпизод с начальником ГИБДД.
Владимир Севастьянов, командир полка ГИБДД управления МВД России по г. Уфе: «В ходе задержания выяснилось, что за рулем данного автомобиля находился сам гражданин Сухов, будучи лишенным водительского удостоверения. Кроме того, в этом автомобиле находился ребенок, который перевозился без специального детского удерживающего устройства».
Стоит сказать, что в автопарке Анвара Сухова — несколько дорогих автомобилей. Каждая из этих элитных иномарок с «красивыми» номерами не раз попадала в поле зрения сотрудников ДПС за различные нарушения. На этот раз стритрейсер пополнил коллекцию штрафов. В ближайшее время в суде рассмотрят уголовное дело, которое ранее возбудили в отношении Сухова — это как раз тот самый эпизод с начальником ГИБДД.
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