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  • 13.06, 14:34
    На «Кинотавре» за звание лучшего фильма борются дебютанты. кино, Кинотавр, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На «Кинотавре» за звание лучшего фильма борются дебютанты

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    На «Кинотавре» за звание лучшего фильма борются дебютанты

    На «Кинотавре» за звание лучшего фильма борются дебютанты

      В Сочи готовятся к подведению итогов «Кинотавра» — сегодня предпоследний день работы фестиваля.

      Жюри «Кинотавра» предстоит сделать нелегкий выбор. По традиции, среди конкурсных работ много дебютных, и у каждой есть свои козыри. Какие вопросы поднимают в картинах новички, и какие проекты им интересны, узнал корреспондент НТВ Сергей Сыркин.

      Риналь Мухаметов — еще год назад имя известное только столичным театралам. На открытии «Кинотавра» он будто перехватил эстафету от Петра Фёдорова и занял место на афишах фильмов крупнейших режиссеров. Перечисляя их имена, загибает пальцы: Бондарчук, Попогребский, еще и классик Чухрай. У него интервью за интервью, как и предложения о новых проектах. Большинству вежливо отказывает. Должно оставаться время для сцены «Гоголь-центра» (там его душевный «спортзал») и семьи (у героя девичьих снов — супруга и годовалый ребенок).

      Светлана Устинова, поснимавшись и в сериалах и в разного жанра фильмах, поняла: просто светиться в кадре — этого мало и профессионального удовлетворения не доставляет. В «Блокбастере», открывшем конкурс «Кинотавра», Света не только в главной роли, но и у истоков идеи проекта. Она же продюсер «Ученика» Кирилла Серебренникова и сценарист «Холодного фронта» Романа Волобуева. Создавать проекты для себя лучше, чем ждать предложений от других. Подробнее — в репортаже НТВ.

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