Французского человека-паука задержали за восхождение на 140-метровый небоскреб

Сотни любопытных жителей Барселоны собрались под окнами самого высокого отеля в городе. Чтобы понаблюдать, как знаменитый на весь мир человек-паук — француз Ален Робер — без страховки и каких-либо специальных приспособлений поднимется на 140-метровое здание.



Французский экстремал Ален Робер в очередной раз доказал: его по праву называют человеком-пауком. Без лишней суеты и самое главное — без страховки, 54-летний Робер покорил новую вершину. Самый высокий отель в Барселоне. 140 метров, 29 этажей. Для чистоты эксперимента он даже отказался от специальных присосок. Эластичный бинт и магнезия — все, что нужно для очередной победы.



Робер, пожалуй, самый безбашенный и одновременно самый удачливый скалолаз современности. В его послужном списке около ста высоток по всей Европе. В том числе Эйфелева башня в Париже, Сиднейский оперный театр, небоскреб «Бурж-Халифа» в Дубае. При этом, признается альпинист, он страдает от головокружения.



Пощекотал нервы легендарный француз однажды и московским стражам порядка. В 2009-м он «присмотрел» сразу несколько столичных высоток. Здание МИД и МГУ. Но окончательный выбор пал на одну из башен Москва-Сити. Тогда за его восхождением наблюдали сотни очевидцев и несколько нарядов полиции. Прежде чем призвать к ответу французского туриста, правоохранители сделали все для того, чтобы представление не для слабонервных закончилось благополучно. На углу здания для Алена Робера была натянута веревочная лестница. И едва он, взяв новую высоту, спустился на лифте, чтобы дать пресс-конференцию, отвечать пришлось не только на вопросы фанатов, но и полицейских. Впрочем, по признанию самого руфера, он уже привык к пристальному вниманию со стороны правоохранителей.



Ален Робер: «Мне нравится реализовывать свои мечты. К сожалению, большинство людей лишь ограничиваются мечтами, а я живу своими мечтами. Это абсолютно разные вещи».



Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, в Барселоне охрана небоскреба спустила Алена Робера на землю и передала испанской полиции. Руферу выписали штраф и отпустили. Окрыленный успехом он уже признался — это было его лучшее восхождение, но не последнее. Свои 55 лет он планирует отметить на высоте.