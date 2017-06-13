Госдума готовится рассмотреть «забуксовавший» законопроект о защите животных

Стоит ли регистрировать всех домашних животных и должна ли быть такая процедура обязательной. Такой вопрос сегодня обсуждали в Москве — на
пресс-конференции, посвященной подготовке поправок в законопроект «Об ответственном обращении с животными».
Документ ожидает второе чтение в Госдуме. Если он будет принят, в России появятся правила содержания животных. Пока документ предусматривает добровольную регистрацию. Исключение — собаки потенциально опасных пород. Кроме того, прописаны обязанности владельцев животных по обращению с питомцами.
Законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении еще в 2011 году, но из-за большого количества порой противоречащих друг другу поправок «забуксовал».
Законопроект об ответственном обращении с животными был принят в первом чтении еще в 2011 году, но из-за большого количества порой противоречащих друг другу поправок «забуксовал».
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