Верховный суд разрешил россиянам не платить за плохие услуги ЖКХ

Жильцы имеют право на возмещение морального вреда, если услуги ЖКХ им оказывают не должным образом. На это указал пленум Верховного суда.

Прежде всего речь идет о значительных перебоях с водой и электроснабжением. В этой ситуации жильцы могут также добиваться снижения стоимости коммунальных услуг, вплоть до полного освобождения от оплаты. А еще они могут претендовать на снижение квартплаты.



Тут важен момент, что управляющие компании часто уклоняются от составления акта о нарушении качества услуг или составляют его заведомо неправильно. И Верховный суд разъясняет: доказательством в споре с коммунальщиками может служить не только акт, но и показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, а также заключения экспертов.



И еще один важный момент: задолженность по коммунальным платежам не может служить безусловным поводом для отключения воды и света. Как говорится в документе, эта форма воздействия должна быть соразмерна сумме долга.