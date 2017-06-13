Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео

Недалеко от города Мезон-Альфор мужчина упал с мотоцикла, после чего мотоцикл проехал сам ещё несколько километров, пока его не остановил патруль. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Байкер столкнулся с автомобилем, выпал из сиденья, а мотоцикл, не получивший никаких повреждений, поехал дальше. Байк без водителя сняли на видео и выложили в Сеть. В комментариях шутили, что им управляет невидимка.
Байкер столкнулся с автомобилем, выпал из сиденья, а мотоцикл, не получивший никаких повреждений, поехал дальше. Байк без водителя сняли на видео и выложили в Сеть. В комментариях шутили, что им управляет невидимка.
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