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  • 13.06, 14:34
    Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео. ДТП, мотоциклы и мопеды, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео

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    Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео

    Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео

    Мчащийся без водителя мотоцикл сняли на видео
    • Фото: Monde de ouf /youtube.com

      • Недалеко от города Мезон-Альфор мужчина упал с мотоцикла, после чего мотоцикл проехал сам ещё несколько километров, пока его не остановил патруль. Об этом сообщает газета Le Parisien.

      Байкер столкнулся с автомобилем, выпал из сиденья, а мотоцикл, не получивший никаких повреждений, поехал дальше. Байк без водителя сняли на видео и выложили в Сеть. В комментариях шутили, что им управляет невидимка.

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