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  • 13.06, 14:34
    Европейские журналисты поражены строительством Крымского моста. Крым, МИД РФ, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Европейские журналисты поражены строительством Крымского моста

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    Европейские журналисты поражены строительством Крымского моста

    Европейские журналисты поражены строительством Крымского моста

    Европейские журналисты поражены строительством Крымского моста

      Под пристальным вниманием иностранных журналистов оказался противоположный берег Крыма. Участникам международного медиафорума показали, как строится мост через Керченский пролив.

      Поездку на площадку организовало министерство иностранных дел России. Представители СМИ из Италии, Германии, Испании, Болгарии увидели, как собирают судоходные арки Крымского моста. После экскурсии журналисты поделились впечатлениями от увиденного.

      Джульетто Кьезо, редактор телеканала Pandora TV (Италия): «Я никогда не видел таких масштабных операций. Для меня это беспрецедентный опыт. Я вижу, как люди работают, как они подготовлены, какие у них глубокие знания. Для России от этого проекта многое зависит: и жизнь крымчан, и жизнь России».

      Крымский мост станет самым длинным в России. Строительство идет в круглосуточном режиме, сейчас готово более половины опор из почти 600. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в конце следующего года. Железнодорожная часть будет сдана в декабре 2019 года.

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