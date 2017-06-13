Российские дайверы совместно с НТВ разгадали тайну легендарного теплохода

Российским дайверам совместно с НТВ удалось разгадать тайну легендарного затонувшего теплохода «Бой Феддерсен». Он затонул у берегов Евпатории в 43-м году. Многие историки считали, что на борту могли находиться награбленные во время оккупации Крыма ценности. Место гибели корабля не могли найти больше 70 лет, до апреля этого года.

На рассвете «Метеор» берет курс на горизонт, но теперь о подготовке к предстоящему погружению участники экспедиции говорят с грустью. «Бой Федерсен» снова остается один. Пароход 74 года пролежал на дне, будоража воображение одних исследователей и пугая других содержимым своих трюмов.



В последний день экспедиции дайверам и команде НТВ было уготовано по-настоящему серьезное испытание. Через два часа после погружения группа исследователей должна показаться на поверхности. Но одного из дайверов не видно. Без балонов и костюма, в одной маске и с подводным скутером в руках, Евгений, он работает в экспедиции на подстаховке, ныряет вдоль выброски. Оказалось, Владислав Варфоломеев задержался на станции декомпрессии. Был чуть глубже остальных.



«Метеор» в последний раз дрейфует у самой границы российских территориальных вод в ожидании самых отчаянных дайверов России. Ведь спуститься на глубину сто метров в нашей стране рискнут не больше 50 человек. Десять из которых находятся здесь. Артефакты, которые были обнаружены на борту «Бой Федерсена», останутся на дне. Но не в качестве мертвого груза, а как памятник решающим часам жизни теплохода.



11 августа 43-го года, в 23 часа 15 минут, немецкие буксиры после удара советской авиации не смогли вернуть «Бой Федерсен» в порт Севастополя. Пароход пошел ко дну. Что же было похоронено тогда в Черном море? Теперь можно сказать, чего там точно не было.



Автомобили, мотоциклы, телега с чемоданами — это не просто разбросанные рядом с пароходом вещи. Это застывшее мгновение героической истории борьбы советского народа с фашизмом. Ведь корабль «Харьков» стал «Бой Федерсеном» после того, как его пустили ко дну советские моряки, чтобы не достался врагу. Немцы судно востановили.



Чтобы поднять на поверхность хотя бы один такой чемодан и сохранить документы в нем, потребуется новая дорогостоящая экспедиция, специальные боксы. Но изучать историю судна можно, и вырывая из глубин ее страницы. Ведь, как говорят дайверы, это же бесценно — увидеть своими глазами, например, найденный на затопленном судне компас, по которому 10 августа 43-го в последний раз взял курс на Констанцу капитан легендарного теплохода.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

