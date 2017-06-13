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  • 13.06, 14:34

    На Украине на торги выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины

    7 комментариев
    На Украине на торги выставлен завтрак с <nobr>24-летней</nobr> замглавы МВД Украины

    На Украине на торги выставлен завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины

    На Украине на торги выставлен завтрак с <nobr>24-летней</nobr> замглавы МВД Украины
  • Фото: Anastasia Deeva /facebook.com

    • Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой выставлен на благотворительные торги на электронной площадке государственных публичных закупок ProZorro.

    На странице госзакупок Украины ProZorro в Facebook сообщается, что аукцион «Завтрак с заместителем министра МВД Анастасией Деевой» является благотворительным. Стартовая цена — 100 гривен (3,8 доллара), ставки можно делать до 28 июня.

    «Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии», — сообщает система закупок.

    Напомним, что назначение 24-летней украинки Анастасии Деевой на высокий пост в октябре прошлого года вызвало широкий общественный резонанс. В Сети обсуждали юный возраст девушки и ее откровенные фото в Интернете. На пост замминистра МВД по координации международных проектов девушку назначил глава МВД Украины Арсен Аваков, который заявил, что Анастасия Деева прошла спецпроверку и ряд собеседований.

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