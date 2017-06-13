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  • 13.06, 14:34

    ФСИН подтвердила смерть организатора убийства Политковской

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    ФСИН подтвердила смерть организатора убийства Политковской

    ФСИН подтвердила смерть организатора убийства Политковской

    Лом-Али Гайтукаев, признанный виновным в организации убийства журналистки Анны Политковской, умер в Вологодской области о продолжительной хронической болезни.

    Информацию о том, что Гайтукаев скончался, подтвердили в вологодском управлении ФСИН. Как сообщил источник РИА Новости, Гайтукаев 10 июня скончался в межобластной больнице для осужденных. Предварительная причина — длительна хроническая болезнь

    Напомним, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года. В нее несколько раз выстрелили в лифте дома на Лесной улице в центре Москвы.

    Организатор преступления Лом-Али Гайтукаев и исполнитель Рустам Махмудов были приговорены к пожизненным срокам. Также были осуждены их подельники. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получил 20 лет колонии, а братья киллера Джабраил и Ибрагим, следившие за Политковской, — 14 и 12 лет соответственно.

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